Из тайской пещеры эвакуировали последних «заложников»
Подростки-футболисты и тренер провели под землей больше двух недель.
Ранее водолазам удалось вывести из пещеры восемь из двенадцати мальчиков. Сегодня подземелье покинули четверо последних ребят и тренер. Из-за ливней вода затопила вход в пещеру, лишив их возможности выбраться самостоятельно, передает
Об исчезновении юных футболистов из местной команды и их 25-летнего тренера стало известно 23 июня. Они оказались отрезаны от выхода из пещеры Кхао Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Пещера имеет почти 10 км длины, что затрудняло поиски: пропавших нашли лишь 2 июля, но их эвакуация началась шесть дней спустя.
В операции по поиску футболистов участвовали полицейские, спецназовцы ВМС Таиланда, а также дайверы-волонтеры из США, Китая, Британии и других стран — в общей сложности более тысячи человек. В ходе операции погиб 38-летний дайвер Самарн Пунан.
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