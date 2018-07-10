Из тайской пещеры эвакуировали последних «заложников»

/ Мир
Просмотров: 295 Комментариев: 0

Подростки-футболисты и тренер провели под землей больше двух недель.

Ранее водолазам удалось вывести из пещеры восемь из двенадцати мальчиков. Сегодня подземелье покинули четверо последних ребят и тренер. Из-за ливней вода затопила вход в пещеру, лишив их возможности выбраться самостоятельно, передает CBS.

 

 

Об исчезновении юных футболистов из местной команды и их 25-летнего тренера стало известно 23 июня. Они оказались отрезаны от выхода из пещеры Кхао Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Пещера имеет почти 10 км длины, что затрудняло поиски: пропавших нашли лишь 2 июля, но их эвакуация началась шесть дней спустя.

В операции по поиску футболистов участвовали полицейские, спецназовцы ВМС Таиланда, а также дайверы-волонтеры из США, Китая, Британии и других стран — в общей сложности более тысячи человек. В ходе операции погиб 38-летний дайвер Самарн Пунан.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: наводнение в Таиланде пещера дайверы Персона: Самарн Пунан

Другие материалы на эту тему:

Белорусский дайвер стал добычей морского черта

Белорусский дайвер стал добычей морского черта

Человек-птица пролетел сквозь самую высокую в мире пещеру

Человек-птица пролетел сквозь самую высокую в мире пещеру

В Беларуси пройдет фестиваль дайверов

В Беларуси пройдет фестиваль дайверов

Власти проверяют информацию о смерти сектантов-затворников

Власти проверяют информацию о смерти сектантов-затворников

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте