Из тайской пещеры эвакуировали последних «заложников»

Подростки-футболисты и тренер провели под землей больше двух недель.

Ранее водолазам удалось вывести из пещеры восемь из двенадцати мальчиков. Сегодня подземелье покинули четверо последних ребят и тренер. Из-за ливней вода затопила вход в пещеру, лишив их возможности выбраться самостоятельно, передает CBS .

“90 divers from around the world, the best of the best, came to save these boys, and in such a short period of time,” @biannagolodryga reports. It took three days to lead all 12 boys and their 25-year-old coach out of the cave https://t.co/5IYDNrnXiW pic.twitter.com/TqgDtloOv6 — CBS News (@CBSNews) 10 июля 2018 г.

Об исчезновении юных футболистов из местной команды и их 25-летнего тренера стало известно 23 июня. Они оказались отрезаны от выхода из пещеры Кхао Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Пещера имеет почти 10 км длины, что затрудняло поиски: пропавших нашли лишь 2 июля, но их эвакуация началась шесть дней спустя.

В операции по поиску футболистов участвовали полицейские, спецназовцы ВМС Таиланда, а также дайверы-волонтеры из США, Китая, Британии и других стран — в общей сложности более тысячи человек. В ходе операции погиб 38-летний дайвер Самарн Пунан.