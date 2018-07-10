По факту падения ребенка с седьмого этажа в Минске проводится проверка

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Сотрудниками Московского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета проводится проверка по факту падения пятилетнего мальчика из окна седьмого этажа жилого дома.

Фото sk.gov.by

9 июля около семи часов вечера из окна квартиры на седьмом этаже дома по улице маршала Лосика выпал пятилетний мальчик. Мужчины, заметившие ребенка на подоконнике, успели найти и растянуть покрывало и поймать мальчика, при этом при падении ребенка покрывало порвалось.

Мальчик был госпитализирован в РНПЦ детской хирургии.

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Следователями опрошены очевидцы, соседи, запрошены характеризующие сведения, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Установлено, что окно в квартире дома-новостройки, в которую накануне переехала многодетная семья, дополнительными запирающими устройствами не оборудовано, отметила официальный представитель УСК по г. Минску Марина Дранькова.

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Тэги: пострадал ребенок выпал из окна Персона: Марина Дранькова Город: Минск

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