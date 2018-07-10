Белорусская армия продала излишков на 100 тысяч долларов

Выставка-продажа отчуждаемых излишков военной техники и имущества состоялась недавно на территории 288-й базы резерва автомобилей в Старых Дорогах.

Фото vsr.mil.by

Было реализовано 39 единиц техники и 23 единицы автомобильного и паркового имущества автомобильного управления Минобороны на сумму почти 200 тысяч рублей.

Основным спросом пользуется автомобильная техника карбюраторной группы — ЗИЛ-31 и ГАЗ-66.

Основная масса покупателей на выставках-продажах — это представители государственных организаций различных форм собственности.