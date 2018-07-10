Белорусская армия продала излишков на 100 тысяч долларов

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Выставка-продажа отчуждаемых излишков военной техники и имущества состоялась недавно на территории 288-й базы резерва автомобилей в Старых Дорогах.

Фото vsr.mil.by

Было реализовано 39 единиц техники и 23 единицы автомобильного и паркового имущества автомобильного управления Минобороны на сумму почти 200 тысяч рублей.

Основным спросом пользуется автомобильная техника карбюраторной группы — ЗИЛ-31 и ГАЗ-66.

Основная масса покупателей на выставках-продажах — это представители государственных организаций различных форм собственности.

«Мы не выставляем на реализацию технику, которую еще можно использовать в войсках для выполнения соответствующих задач. На выставках-продажах представлены образцы, которые выработали свой ресурс, требуют определенных восстановительных работ. И тем не менее эти автомобили продолжают успешно использоваться и на гражданском поприще, обретая таким образом вторую жизнь», — отметил в комментарии для агентства «Ваяр» заместитель начальника главного финансово-экономического управления Министерства обороны Анатолий Косовец.

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Тэги: армия военная техника Персона: Анатолий Косовец Город: Старые Дороги

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