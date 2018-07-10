В Индии открылось крупнейшее в мире предприятие по сборке смартфонов

Обновленная фабрика, ставшая самой большой в мире, поможет корпорации Samsung укрепить свои позиции на рынке Индии.

Фото: Samsung Newsroom India

Компания Samsung расширила свой завод в Ноиде (город в индийском штате Уттар-Прадеш) на 35 акров (141 640 квадратных метров) для производства смартфонов. Таким образом, обновленная фабрика стала крупнейшей в мире среди заводов по сборке мобильных устройств.

По информации trashbox.ru , ранее на заводе в Ноиде Samsung производила холодильники и телевизоры, а выпуском смартфонов для Индии занималось только предприятие в Сриперамбудере. По планам компании, перестроенная фабрика увеличит производство фирменных смартфонов для индийского рынка до 120 млн в год. Обновление завода позитивно сказалось на экономике страны, поскольку Samsung наняла 5 тыс. новых сотрудников. На территории этого государства корпорация уже имеет пять исследовательских подразделений и один дизайн-центр.

Сообщается, что южнокорейская компания настолько хочет укрепить свои позиции на рынке Индии, что готовит специально для него ультрабюджетный смартфон на Android Go. Заметим, что Индией заинтересованы многие производители мобильных устройств, в том числе Google и Xiaomi.