В Индии открылось крупнейшее в мире предприятие по сборке смартфонов
Обновленная фабрика, ставшая самой большой в мире, поможет корпорации Samsung укрепить свои позиции на рынке Индии.
Компания Samsung расширила свой завод в Ноиде (город в индийском штате Уттар-Прадеш) на 35 акров (141 640 квадратных метров) для производства смартфонов. Таким образом, обновленная фабрика стала крупнейшей в мире среди заводов по сборке мобильных устройств.
По информации
Сообщается, что южнокорейская компания настолько хочет укрепить свои позиции на рынке Индии, что готовит специально для него ультрабюджетный смартфон на Android Go. Заметим, что Индией заинтересованы многие производители мобильных устройств, в том числе Google и Xiaomi.
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