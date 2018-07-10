Вынесена на общественное обсуждение концепция закона «О противодействии домашнему насилию»
Министерство внутренних дел Беларуси вынесло на общественное обсуждение концепцию проекта закона «О противодействии домашнему насилию».
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Концепция проекта закона уже согласована со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и направлена на рассмотрение в Совет министров. Как подчеркнули в ведомстве, в документе предлагаются меры профилактики и пресечения насилия не только в кругу семьи, но и со стороны бывших супругов или пар, которые когда-либо жили вместе и вели общее домашнее хозяйство.
Концепция разработана на основании практики применения действующих нормативных правовых актов, проведенных научных исследований, а также наилучших методов противодействия домашнему насилию. Ее основной целью является защита прав граждан, подвергающихся насилию.
В концепции законопроекта сформулированы понятия в сфере правового регулирования работы по противодействию домашнему насилию и принципы осуществления этой деятельности. Один из принципов — поддержка семьи «как фундаментального социального института общества и укрепление традиционных ценностей». Кроме того, в документе изложены возможные полномочия и порядок взаимодействия органов, отвечающих за противодействие домашнему насилию, а также специальные меры по оказанию помощи пострадавшим и способы превентивного воздействия в отношении бытовых агрессоров.
По словам заместителя начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Олега Каразея, в документе проанализированы существующая национальная законодательная база, все международные обязательства страны и зарубежная практика. «Если все пройдет успешно, по плану в октябре документ попадет на доклад президенту. Закон может быть принят в следующем году», — сообщил он.
По статистике, более 83% дел в семье совершается в состоянии алкогольного опьянения. «Сначала люди пьют, потом начинается выяснение отношений, затем доходит до избиения, — отмечал Каразей в интервью tut.by. — И надо понимать, что 83% — это только то, что доказано. Не во всех случаях можно доказать, что человек был пьян».
По данным МВД, по уголовным делам, которые классифицируются как домашнее насилие (а таких примерно 2000 в год), жертв 50 на 50 — половина женщины, половина мужчины. Но среди агрессоров, тех, кто совершает насилие, почти 90% мужчины. Если же взять убийства и тяжкие телесные повреждения, то мужчины виноваты в 70% случаев, каждое третье тяжкое преступление при насилии в семье совершает женщина.
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