Эдуард Ханок подал в суд на ОНТ и выиграл

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Известный композитор Эдуард Ханок подал в суд на телеканал ОНТ за нарушением его авторских прав. Верховный суд Беларуси с доводами композитора согласился и постановил, что телеканал обязан выплатить Ханку 500 рублей компенсации и погасить судебные издержки, сообщает TUT.by.

Причиной для иска стал вечер памяти Александра Тихановича, который снимался телеканалом ОНТ и вышел в эфир 10 февраля 2017 года. 12 февраля запись концерта была размещена на канале ОНТ в YouTube.


Эдуард Ханок. РЕЗОНАНС. Открытое письмо госпоже Поплавской

В концерте прозвучали четыре песни на музыку Ханка — «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Счастливый случай», «Завіруха», однако, как утверждал композитор, его имя как автора музыки не называлось и не указывалось ни в титрах к телепередаче, ни в титрах к интернет-версии концерта.

Эдуард Ханок просил взыскать с телеканала 980 рублей морального вреда.

Суд установил, что в телеэфире права Ханка нарушены не были, так как его имя было указано в бегущей строке. А в интернет-версии концерта композитор не упоминается.

Решением Верховного суда в качестве компенсации морального вреда за нарушенное авторское право Эдуард Ханок получит от телеканала 500 рублей. Также ОНТ должен возместить судебные издержки и расходы на оказание юридической помощи, всего — 1790 рублей.

В комментарии для TUT.by Эдуард Ханок отметил, что вскоре планирует подать два новых иска — в отношении Ядвиги Поплавской и Анастасии Тиханович, а также, возможно, Анатолия Ярмоленко.

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Тэги: авторские права композитор Персона: Ядвига Поплавская Анастасия Тиханович Александр Тиханович Эдуард Ханок Анатолий Ярмоленко

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