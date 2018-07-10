В Минске нетрезвый водитель перевозил в такси женщину с младенцем

Утром 10 июля сотрудники ГАИ остановили в Минске такси, водитель которого был пьян.

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Как сообщил БелаПАН начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник, 47-летний мужчина на автомобиле Nissan Almera двигался по проспекту Победителей со стороны улицы Радужной в направлении улицы Нарочанской. Инспекторы тормознули его в 9.30 после того, как он проехал перекресток на красный свет. В машине были пассажиры — женщина с грудным ребенком.

Медицинское освидетельствование показало, что в крови мужчины содержится 1,94 промилле алкоголя. Автомобиль был маркирован наклейками службы такси 135, отметил Зараник.

В отношении водителя открыт административный процесс за целый букет допущенных нарушений ПДД: управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, управление ТС без техосмотра, управление ТС, не имея права управления, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Сергей Зараник также сообщил, что с 10 по 16 июля Госавтоинспекция проводит республиканскую акцию «Ребенок — главный пассажир». Сотрудники ГАИ проверяют безопасность перевозки детей в автомобилях, в том числе наличие специальных удерживающих устройств.