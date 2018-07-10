В Минске нетрезвый водитель перевозил в такси женщину с младенцем
Утром 10 июля сотрудники ГАИ остановили в Минске такси, водитель которого был пьян.
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Медицинское освидетельствование показало, что в крови мужчины содержится 1,94 промилле алкоголя. Автомобиль был маркирован наклейками службы такси 135, отметил Зараник.
В отношении водителя открыт административный процесс за целый букет допущенных нарушений ПДД: управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, управление ТС без техосмотра, управление ТС, не имея права управления, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.
Сергей Зараник также сообщил, что с 10 по 16 июля Госавтоинспекция проводит республиканскую акцию «Ребенок — главный пассажир». Сотрудники ГАИ проверяют безопасность перевозки детей в автомобилях, в том числе наличие специальных удерживающих устройств.
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