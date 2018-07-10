Пьяный тракторист насмерть сбил шедшего по обочине односельчанина

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Следственное управление УСК по Могилевской области возбудило уголовное дело в отношении жителя деревни Старое Пашково Могилевского района.

Как сообщила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк, он подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ТС) — управляя в нетрезвом виде трактором, водитель сбил односельчанина, который впоследствии скончался.

Установлено, что 7 июля 2018 года, около полудня, в д. Старое Пашково Могилевского района 49-летний местный житель, будучи пьяным, двигался на тракторе «МТЗ» с прицепом по проезжей части улицы Березовская, не справился с управлением и наехал на двигавшегося по обочине пешехода.

51-летний мужчина с серьезными травмами был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

После совершенного ДТП тракторист с места случившегося скрылся, оставив пострадавшего односельчанина на проезжей части. Установить его личность помогли местные жители, и вскоре подозреваемый был задержан. Он был доставлен на медицинское освидетельствование, показавшее наличие в крови 1,7 промилле алкоголя.

Позже следователи выяснили, что он к тому же работал на тракторе, не имея права управления. 

В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинская, трасологическая, автотехническая экспертизы, изучаются показания подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Фото: sk.gov.by

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Тэги: ДТП гибель пешехода Персона: Оксана Соленюк Город: Могилев

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