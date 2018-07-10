Видеофакт. Байкерша в обтягивающих шортах вволю покуражилась на минских улицах

Девушка за рулем байка на днях привлекла к себе внимание неординарным поведением на минских улицах.

Скриншот с видео

Одетая в обтягивающие кожаные шорты, она, управляя мотоциклом, то привставала, то опять садилась. А то и вовсе ехала стоя, оставив руль и заложив руки за голову. И уж совсем тревожно стало наблюдать за ней, когда она стала «закладывать» мотоцикл из стороны в сторону, стоя на подножках.