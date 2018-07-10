Видеофакт. Байкерша в обтягивающих шортах вволю покуражилась на минских улицах

/ Происшествия
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Девушка за рулем байка на днях привлекла к себе внимание неординарным поведением на минских улицах.

Скриншот с видео

Одетая в обтягивающие кожаные шорты, она, управляя мотоциклом, то привставала, то опять садилась. А то и вовсе ехала стоя, оставив руль и заложив руки за голову. И уж совсем тревожно стало наблюдать за ней, когда она стала «закладывать» мотоцикл из стороны в сторону, стоя на подножках.

Как сообщает портал abw.by, очевидец (видео в Сети разместил DarkOrion86) ехал за девушкой довольно продолжительно время — такое нечасто увидишь...

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Тэги: девушка-байкер лихачество Город: Минск

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