Брестские активисты подали заявку на проведение митинга против аккумуляторного завода

В Брестский горисполком 10 июля подана заявка на проведение митинга «Брестчане против аккумуляторного завода». Заявителем акции выступила группа жителей Бреста и Брестского района.

Фото: brest.greenbelarus.info

Как сообщил БелаПАН один из заявителей правозащитник Роман Кисляк, митинг планируется 29 июля на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.

Цель митинга — выражение протеста против строительства завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр» под Брестом, а также информирование граждан о ходе общественной кампании против этого опасного для окружающей среды и здоровья людей производства.

Кисляк напомнил, что ранее активисты подавали заявки на проведение в Бресте ряда акций против строительства аккумуляторного завода. Брестский горисполком санкционировал только одну: 29 апреля митинг «Брестчанки против свинца» на окраине города, в парке Воинов-интернационалистов, на который собралось около двух тысяч человек.

«Аккумуляторный завод для города — как инородное тело. Его не приняли брестчане, так как очевидна его чрезвычайная опасность для здоровья. Наш регион будет лихорадить до тех пор, пока этот завод не будет закрыт. Мы будем добиваться прекращения строительства», — заявил Кисляк.

Строительство аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Почти 37 тыс. подписей против строительства завода были переданы в Администрацию президента в феврале. Однако правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта по строительству завода. 17 мая на этот ответ была направлена соответствующая жалоба на имя Александра Лукашенко.

Кроме того, 11 мая на имя Лукашенко было направлено обращение жителей Бреста и Брестского района с просьбой освободить от должности председателей брестских облисполкома, горисполкома и райисполкома в связи с утратой доверия. Под этим документом подписались 4,5 тыс. человек.

С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода. Они стоят группами, общаются, обсуждают новости, связанные со строительством предприятия, кормят голубей.