Студентка из России Анастасия Кобцева стала победительницей конкурса «Королева Весна-2018»

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Финал международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна-2018» состоялся вечером 10 июля в Минске.

Титул достался студентке Северо-Кавказкого федерального университета Анастасии Кобцевой. Она также победила в интернет-голосовании.

Фото vk.com/brsmb

Анастасия родилась в Элисте (Республика Калмыкия), активистка Российского союза молодежи, участвует в студотрядовском движении, мастер спорта по художественной гимнастике. У Анастасии есть младшие брат и сестра.

Первой вице-королевой стала студентка Витебского государственного университета Мария Соловьева, второй вице-королевой — россиянка студентка Северного (Арктического) федерального института имени Ломоносова Валерия Кетова.

Всего в финале участвовали восемь девушек из Беларуси, России, Армении и Латвии.

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Тэги: Королева Весна Персона: Анастасия Кобцева Мария Соловьева Валерия Кетова

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