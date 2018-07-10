ЧМ-2018. Сборная Франции одолела Бельгию и стала первой финалисткой

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В полуфинальном матче чемпионата мира – 2018 встречались сборные Франции и Бельгии. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась победой французской команды со счетом 1:0.

Фото: twitter.com/FifaWorldCup_ru

По информации портала championat.com, подопечным Дидье Дешама удалось выйти вперед в счете благодаря точному удару защитника Самуэля Юмтити, который отличился на 51-й минуте встречи после навесной передачи от нападающего Антуана Гризманна.

Таким образом, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира – 2018, а Бельгии предстоит сыграть в матче за третье место на турнире. Второй финалист ЧМ-2018 определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдет в Москве 11 июля.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Самуэль Юмтити Антуан Гризманн Город: Санкт-Петербург

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