Лукашенко: Дементей — настоящий патриот, преданный родной Беларуси

Президент Беларуси направил соболезнование в связи со смертью белорусского государственного деятеля Николая Дементея.

Первый фактический руководитель независимой Беларуси (Дементей был председателем Верховного Совета БССР в момент объявления независимости) ушел из жизни утром 10 июля в возрасте 88 лет.

«Николай Иванович Дементей прошел достойный трудовой путь от простого труженика села до крупного политического деятеля», — отмечается в соболезновании от имени Лукашенко.

Президент Беларуси назвал Дементея настоящим патриотом, преданным родной Беларуси, честным и принципиальным руководителем, опытным хозяйственником, настоящим лидером, «способный объединять людей и вести за собой к цели».

«Светлая память и бесконечная благодарность ему за пример самоотверженного служения Отечеству», — говорится в соболезновании.