КГБ задержал бизнесмена Сергея Шакутина

В рамках крупнейшей операции в отношении коррумпированных чиновников Минздрава КГБ задержал крупнейшего фармацевтического бизнесмена страны — директора компании «Искамед», имеющей сеть из 84 аптек.

Шакутину-младшему инкриминируют дачу взяток арестованным уже чиновникам системы здравоохранения за положительное решение вопросов, входящих в их компетенцию, сообщает TUT.by . Задержанный отрицает эти обвинения.

Сергей Шакутин — младший брат председателя совета директоров «Амкодор-управляющая компания холдинга» Александра Шакутина, занимающего 15-позицию в Топ-200 крупнейших бизнесменов Беларуси по версии делового портала «Ежедневник».

Среди более трех десятков задержанных в сфере здравоохранения Беларуси — замминистр здравоохранения, главврач Минской областной больницы, начальники главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома и военно-медицинского управления Министерства обороны, директора центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, предприятия «Белмедтехника» и РНПЦ травматологии.