Мать из Лиды лишили родительских прав — ее ребенок гулял босиком по холоду

Суд Лидского район постановил лишить родительских прав 42-летнюю женщину, полуторагодовалый ребенок которой в марте ушел из дома, а мама его и не искала.

Гражданский иск против лидчанки подал отдел образования, спорта и туризма местного райисполкома, сообщается на официальном сайте Верховного суда. Ее ребенка передадут органам опеки и попечительства.

Прохожие заметили полуторагодовалого ребенка без обуви и в домашней одежде около костела в микрорайоне Слобода 25 марта. Когда его 42-летняя мать обнаружила пропажу, вместо того чтобы срочно сообщить в милицию, отправилась в гости, где продолжила выпивать.