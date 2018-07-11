Греция высылает российских дипломатов за вмешательство в дела страны

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Среди обвинений — попытки сбора и распространения информации, а также подкуп греческих чиновников.

Действия Афин не являются «ударом грома с ясного неба», так как речь идет о якобы скоординированных действиях, которые должны были усилить влияние России на территории Греции, сообщает Кathimerini.gr.

«Дипломатические источники отмечают, что это решение относится исключительно к действиям четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России», — уточняет греческая газета.

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Тэги: Россия-Греция высылка дипломатов дипломатический скандал Город: Афины

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