Греция высылает российских дипломатов за вмешательство в дела страны

Среди обвинений — попытки сбора и распространения информации, а также подкуп греческих чиновников.

Действия Афин не являются «ударом грома с ясного неба», так как речь идет о якобы скоординированных действиях, которые должны были усилить влияние России на территории Греции, сообщает Кathimerini.gr .

«Дипломатические источники отмечают, что это решение относится исключительно к действиям четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России», — уточняет греческая газета.