Лукашенко освободил пользователей электромобилей от уплаты пошлины

Президент подписал указ о стимулировании использования электромобилей.

Документом предусматрено стимулирование спроса на электромобили, создание зарядной и сервисной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Владельцев электромобилей освободят от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении и от налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию страны зарядных устройств, которые у нас не производят.

Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей выступит РУП «ПО «Белоруснефть».