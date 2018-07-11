Лукашенко освободил пользователей электромобилей от уплаты пошлины
Президент подписал указ о стимулировании использования электромобилей.
Документом предусматрено стимулирование спроса на электромобили, создание зарядной и сервисной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Владельцев электромобилей освободят от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении и от налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию страны зарядных устройств, которые у нас не производят.
Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей выступит РУП «ПО «Белоруснефть».
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