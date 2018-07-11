Лукашенко освободил пользователей электромобилей от уплаты пошлины

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Президент подписал указ о стимулировании использования электромобилей.

Документом предусматрено стимулирование спроса на электромобили, создание зарядной и сервисной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Владельцев электромобилей освободят от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении и от налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию страны зарядных устройств, которые у нас не производят.

Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей выступит РУП «ПО «Белоруснефть».

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Тэги: переход на электромобили электромобили проект указа президента

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