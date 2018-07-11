Россельхознадзор допускает новые ограничения для продукции из Беларуси
Российский надзорный орган беспокоится после обнаружения опасного кукурузного жука-вредителя.
Россельхознадзор в июле получил информацию о том, что в Беларуси появился жук диабротика из Северной Америки, сообщает
В адрес белорусской стороны направили обращение о необходимости обеспечения при ввозе в Россию фитосанитарной безопасности продукции. Занос жука на территорию соседней страны возможен наземным транспортом, с продукцией, тарой и упаковкой.
Россельхознадзор оставляет за собой право на временные ограничения для ввоза на территорию России продукции из Беларуси или следующей через нашу территорию.
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