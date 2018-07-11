Пропавшую в июне сельчанку с Гомельщины нашли убитой

/ Общество
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Жительница деревни Ломовичи Октябрьского района 1983 года рождения с июня числилась без вести пропавшей.

Сотрудники уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома предъявили обвинение в совершении преступления троим гражданам 19-, 20- и 29-летним жителям деревни Красная Слобода, сообщили в областном УСК.

По версии следствия, 22 мая женщина провела ночь в компании трех незнакомых мужчин в соседней деревне. После распития спиртных напитков, потерпевшей нанесли удары палкой и кирпичом в область головы. От телесных повреждения она скончалась.

Фигуранты уголовного дела вывезли ее тело в лес на территории Петриковского района и закопали. В дальнейшем, когда мужчины попали в поле зрения правоохранителей, двое из них успели перезахоронить тело в лесу, где оно и было обнаружено в ходе расследования.

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Тэги: убийство пьянство УСК Город: Октябрьский

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