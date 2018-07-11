Житель Лидского района попытался сжечь родственников

/ Происшествия
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Частный дом в Березовке поджег 19-летний местный житель.

Проснувшиеся от запаха дыма владельцы дома потушили горевшие в кухне предметы интерьера. После этого обнаружили пропажу 1,1 тыс. долларов, более 160 рублей, мобильного телефона, женской сумки с банковскими карточками и иным имуществом, сообщает БЕЛТА.

Родственник пострадавших проник в их жилище через незапертые двери. Чтобы скрыть кражу и совершить убийство, он поджег тюлевую занавеску на окне. После убедился, что загорелись другие предметы интерьера кухни, и скрылся.

Позже следователи выявили еще один эпизод кражи: 9 января с помощью запасного ключа он проник в тот же дом родственников, похитил из кухни портмоне с 37 тыс. российских рублей.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.

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Тэги: поджог дома пожар родственники Город: Березовка

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