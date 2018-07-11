Руководство Бельгии не встретило Трампа из-за просмотра полуфинала ЧМ-2018

Король Филипп, королева Матильда и глава МИД Дидье Рейндерс находились в Санкт-Петербурге, где и проходил матч, а премьер-министр Шарль Мишель был в фан-зоне в городе Брен-ле-Конт.

Борт № 1 ВВС США в аэропорту Мельброк встретил лишь представитель местного МИД Франсуаза Гюстен, сообщает Le Soir .

Президент США прибыл в Бельгию на саммит лидеров-стран членов НАТО, который пройдет 11 и 12 июля.

В прошлом году Трампа лично встречал председатель правительства, а вскоре в честь него состоялся торжественный прием в президентском дворце.