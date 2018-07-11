Руководство Бельгии не встретило Трампа из-за просмотра полуфинала ЧМ-2018

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Король Филипп, королева Матильда и глава МИД Дидье Рейндерс находились в Санкт-Петербурге, где и проходил матч, а премьер-министр Шарль Мишель был в фан-зоне в городе Брен-ле-Конт.

Борт № 1 ВВС США в аэропорту Мельброк встретил лишь представитель местного МИД Франсуаза Гюстен, сообщает Le Soir.

Президент США прибыл в Бельгию на саммит лидеров-стран членов НАТО, который пройдет 11 и 12 июля. 

В прошлом году Трампа лично встречал председатель правительства, а вскоре в честь него состоялся торжественный прием в президентском дворце.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Бельгия-США визит президента США Персона: Дональд Трамп Шарль Мишель Дидье Рейндерс Город: Брюссель

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