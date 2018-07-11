Более 70 лет поезда ходили по заминированному мосту под Оршей

При проведении ремонтных работ на железнодорожном мосту через реку Адров у деревни Телентеево рабочие обнаружили закладку из 21,6 кг тротила.

Ремонтники нашли взрывчатку на одном из концов моста, после того, как демонтировали рельсы и шпалы, а также часть балластной призмы, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Саперы извлекли из насыпи 54 тротиловые шашки времен Второй мировой войны весом 400 грамм каждая. Таким образом, для уничтожения моста три четверти века назад был заложен заряд весом 21 600 грамм.