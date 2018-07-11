Белорусские таможенники изъяли у россиянина 40 тысяч евро

/ Происшествия
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Сотрудники Брестской таможни в пункте таможенного оформления «Варшавский мост» выявили крупную сумму незадекларированной валюты.

При въезде на территорию Беларуси 54-летний гражданин России, пересекавший границу по зеленому коридору в качестве пассажира, заявил таможеннику о том, что перемещает 8 тысяч евро, но у него нашли еще 32 тысячи, передает БелаПАН.

На россиянина завели уголовное дело. Все 40 тысяч евро изъяли до решения суда. Ему грозит штраф или ограничение свободы от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов.

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Тэги: Варшавский мост белорусско-польская граница Беларусь-Россия Город: Брест

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