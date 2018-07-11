Самые популярные у белорусских телезрителей матчи на ЧМ-2018 — с участием сборной России

Самые высокие рейтинги у белорусских телезрителей, наблюдающих за чемпионатом мира по футболу, имеют матчи с участием сборной России.

Так, матч россиян с испанцами 1 июля на телеканале «Беларусь 5» смотрели 1,06 млн человек. Рейтинг трансляции составил 8,1%. Еще 730 тысяч просмотров этого матча зафиксировано на сайте Белтелерадиокомпании.

За матче России и Хорватии 7 июля на «пятой» кнопке наблюдали 1,43 млн человек (рейтинг — 10,6%), еще 725 тысяч — на сайте телеканала.

Всего, по данным «АМГ-Консалт»/«Реальное измерение», с 25 июня по 7 июля на телеканалах «Беларусь 2» и «Беларусь 5» матчи чемпионата мира посмотрели 2 млн 685 тыс. человек (38% городского населения Беларуси в возрасте старше 4 лет), сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании.