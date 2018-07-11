Сельчанку с Могилевщины будут судить за попытку сжечь бывшего мужа

/ Происшествия
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В Могилевской области завершили расследование дела 55-летней жительницы Круглянского района, которая обвиняется в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью.

В январе 2018 года она выпила вместе с бывшим мужем, но после ссоры облила его бензином и подожгла, сообщает БелаПАН.

Мужчина выбежал из дома и смог самостоятельно потушить на себе пламя, но он получил термические ожоги лица и тела.

Уголовное дело в отношении сельчанки передали прокурору для направления в суд.

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Тэги: попытка убийства сельчанка Город: Круглое

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