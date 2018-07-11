Представляет опасность для России. Молодому белорусу предписали покинуть территорию РФ

Белорусского анархиста Артема Маркина 11 июля отпустили из изолятора российского города Торжка (Тверская область).

Аотем Маркин. Фото из Фейсбука

Как сообщил БелаПАН активист анархистского движения Беларуси Николай Дедок, Маркина задержали на трое суток за отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь и наркотики и отказ сотрудничать с правоохранительными органами. «Его пытались разговорить сотрудник ФСБ и сотрудник центра по борьбе с экстремизмом МВД России. Он не стал с ними разговаривать. Поэтому в отместку его повели на освидетельствование, от которого он тоже отказался. Дали трое суток», — рассказал собеседник БелаПАН.

Через адвоката Маркину в изолятор передали средства личной гигиены и продукты. При выходе из под стражи белорус получил предписание покинуть территорию России до 13 июля в связи с тем, что «представляет опасность для Российской Федерации».

Маркин был задержан сотрудниками полиции после проверки паспорта утром 8 июля на научной конференции «Прямухинские чтения», посвященной в этом году теме «Революция и культура». Правоохранители сообщили, что ему запрещен въезд на территорию России. По словам подруги молодого человека, ранее ему ни о каком запрете на въезд не сообщали. Полицейские также проверили паспорта у других участников конференции, сфотографировали их данные, проверили палатки.

Друзья Маркина несколько часов не могли узнать, где он находится. Вскоре сотрудники ОВД города Торжок сообщили, что задержанный у них, в камере административного содержания, и согласились принять для него передачу. 9 июля к Маркину отказались пустить адвоката. Вечером того же дня стало известно, что белоруса задержали на трое суток за административное правонарушение. 10 июля к нему отправили нового адвоката.

Прямухинские чтения — научная конференция, которая каждое лето проводится в Тверской области. Как сообщает сайт конференции, на ней обсуждаются вопросы развития анархистских идей и проблемы их современного воплощения, жизнь и деятельность членов семьи Бакуниных, а также история усадьбы Прямухино и вопросы сохранения культурного наследия.