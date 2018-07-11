Представляет опасность для России. Молодому белорусу предписали покинуть территорию РФ
Белорусского анархиста Артема Маркина 11 июля отпустили из изолятора российского города Торжка (Тверская область).
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Через адвоката Маркину в изолятор передали средства личной гигиены и продукты. При выходе из под стражи белорус получил предписание покинуть территорию России до 13 июля в связи с тем, что «представляет опасность для Российской Федерации».
Маркин был задержан сотрудниками полиции после проверки паспорта утром 8 июля на научной конференции «Прямухинские чтения», посвященной в этом году теме «Революция и культура». Правоохранители сообщили, что ему запрещен въезд на территорию России. По словам подруги молодого человека, ранее ему ни о каком запрете на въезд не сообщали. Полицейские также проверили паспорта у других участников конференции, сфотографировали их данные, проверили палатки.
Друзья Маркина несколько часов не могли узнать, где он находится. Вскоре сотрудники ОВД города Торжок сообщили, что задержанный у них, в камере административного содержания, и согласились принять для него передачу. 9 июля к Маркину отказались пустить адвоката. Вечером того же дня стало известно, что белоруса задержали на трое суток за административное правонарушение. 10 июля к нему отправили нового адвоката.
Прямухинские чтения — научная конференция, которая каждое лето проводится в Тверской области. Как сообщает сайт конференции, на ней обсуждаются вопросы развития анархистских идей и проблемы их современного воплощения, жизнь и деятельность членов семьи Бакуниных, а также история усадьбы Прямухино и вопросы сохранения культурного наследия.
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