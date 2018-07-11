Цветочная биржа будет создана в Оршанском районе на базе логистического хаба

На базе мультимодального промышленно-логистического комплекса в Оршанском районе (Витебская область) планируют создать цветочную биржу. Об этом заявил председатель совета участников ООО «Бремино групп» (реализует проект по строительству комплекса) Александр Зайцев на встрече с Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Алекс андр Лукашенко во время посещения Оршанского района. Фото: president.gov.by

11 июля Лукашенко посещает поселок Болбасово, где планируется строительство логистического хаба.

По словам Зайцева, предполагается осуществлять перевалку не только зарубежной цветочной продукции, например из Эквадора, но и цветов отечественных тепличных хозяйств. Кроме того, в последние годы значительно вырос сектор интернет-заказов. Это направление деятельности также планируется развивать в мультимодальном комплексе. «Задача такова, чтобы занять ключевое место для оказания логистических услуг на территории Беларуси и Центрального федерального округа Российской Федерации», — сказал глава совета.

В свою очередь Лукашенко считает необходимым ускорить создание мультимодального промышленно-логистического комплекса в этом городском поселке. Срок окончания проекта — декабрь 2023 года. Комплекс будет включать в себя автомобильный и железнодорожный терминалы, авиасектор, универсальные индустриальные модули, промышленную зону, шоу-румы и гостиницу.

Зайцев пообещал, что промышленно-логистический комплекс начнет работу еще до полного завершения проекта, ожидается полная загрузка начиная с первого этапа реализации.

Глава государства заметил, что если в этом вопросе просматривается хорошая возможность для бизнеса, то не стоит растягивать сроки реализации последующих этапов. «Если видишь, что есть бизнес, надо ускориться. Я готов в этом участвовать, чтобы вы ускорились», — заявил Лукашенко.

Зайцев подтвердил, что есть хорошая возможность для развития всех составляющих. Хорошие перспективы просматриваются в железнодорожном сегменте в части транзита контейнеров из Китая в Европу, многообещающий и авиационный сектор. К работе по этим направлениям компания уже приступила, нарабатывается клиентура.

На встрече подробно обсуждалось развитие местного аэропорта, строительство и обустройство современной взлетно-посадочной полосы для нужд не только транспортной грузовой авиации, но и бизнес-авиации.

Лукашенко поручил ускорить проектирование и выполнение соответствующих работ: «Надо сделать те работы, которые мы сегодня можем. К 7 ноября все проектные работы должны быть закончены — и малые, и большие. Но начинать работать надо сейчас».