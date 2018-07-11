Фотофакт. Под Пуховичами лоб в лоб столкнулись грузовики — один из водителей погиб, второй в реанимации

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В Пуховичах возбуждено уголовное дело в связи с гибелью человека в ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, накануне, 10 июля, около 17.00, на 47-м километре автодороги Минск — Гомель, вблизи деревни Подбережье Пуховичского района, 24-летний минчанин, управляя грузовым автомобилем MAN, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым фургоном Mercedes-Benz Sprinter.

Удар при столкновении был настолько сильным, что 39-летний водитель фургона погиб на месте, водитель MAN с серьезными травмами доставлен в реанимационное отделение районной больницы.

Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области при осмотре места происшествия изъяли вещественные доказательства. Назначены судебно-медицинские, автотехнические и другие исследования.

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Тэги: ДТП лобовое столкновение гибель водителя Персона: Татьяна Белоног Город: Пуховичи

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