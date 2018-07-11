Фотофакт. Под Пуховичами лоб в лоб столкнулись грузовики — один из водителей погиб, второй в реанимации
В Пуховичах возбуждено уголовное дело в связи с гибелью человека в ДТП с участием двух грузовых автомобилей.
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Удар при столкновении был настолько сильным, что 39-летний водитель фургона погиб на месте, водитель MAN с серьезными травмами доставлен в реанимационное отделение районной больницы.
Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области при осмотре места происшествия изъяли вещественные доказательства. Назначены судебно-медицинские, автотехнические и другие исследования.
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