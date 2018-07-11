Коррупция в Минздраве. КГБ рассказал о новых задержаниях главврачей и директоров медучреждений

Комитет государственной безопасности обнародовал новые данные о расследовании дела о масштабной коррупции в системе здравоохранения. Имена новых фигурантов дела журналистам назвал председатель КГБ Валерий Вакульчик.

За взятки задержан и заключен под стражу директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий.

Функционер «задержан за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования со стороны коммерческих структур и своевременную оплату за оказанные услуги. При проведении обыска в его гараже и по месту жительства в тайниках обнаружено порядка 500 тысяч долларов в эквиваленте», отметил председатель КГБ.

Среди фигурантов уголовных дел также главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Олег Фомин. Он задержан за содействие в организации закупок медицинского оборудования для нужд больницы. При проведении обыска по месту проживания Олега Фомина обнаружено около 140 тысяч долларов в эквиваленте.

Уголовные дела возбуждены в отношении главврачей 9-й городской клинической больницы столицы Валерия Кушниренко, Минской областной клинической больницы Андрея Королько и Витебской областной клинической больницы Анатолия Оладько.

Задержан также главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергей Корытько.

Всего по делу на данный момент проходит более 60 человек, в отношении 37 должностных лиц избраны различные меры пресечения. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 430 «Получение взятки», ст. 431 «Дача взятки» и ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» УК, отмечает БЕЛТА .

Комитет госбезопасности сообщает, что все фигуранты дела неоднократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия в поставке медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам, что подтверждается результатами проводившихся длительное время оперативно-розыскных мероприятий, показаниями свидетелей и самих обвиняемых, а также результатами обысков и выемок.