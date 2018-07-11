КГБ подтвердил задержание замминистра здравоохранения Лосицкого и гендиректора «Белфармации»

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Комитет государственной безопасности подтвердил задержание за взятки заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого.

Игорь Лосицкий. Фото janow.by

Как сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, Лосицкий задержан и помещен под стражу за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения, а также лояльное отношение при выборе поставщиков медицинской техники. Суммы взяток варьировались от 2,5 до 10 тысяч долларов.

Среди задержанных также генеральный директор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, который получал взятки за организацию первоочередных расчетов с коммерческими структурами, а также за выбор «нужных» поставщиков медицинской продукции.

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Кроме того, 23 июня при получении очередной взятки в 5 тысяч долларов с поличным задержан директор ОАО «Экзон» Валерий Васкевич, который на протяжении длительного времени получал незаконные денежные вознаграждения за заключение договоров на поставку продукции в адрес ОАО и постепенный переход по сути государственного предприятия под контроль коммерческой структуры. Всего в этом случае речь идет о сумме не менее 25 тысяч долларов.

Всего в деле фигурирует более 60 человек, в отношении 37 из них избраны различные меры пресечения. В отношении 22 должностных лиц и предпринимателей, как сообщает КГБ, «деятельно раскаявшихся, чистосердечно признавших свою вину и принявших меры к возмещению незаконно полученных денежных средств», меры пресечения в виде содержания под стражей не применялись или были изменены на не связанные с ограничением свободы.

«Глава государства потребовал вскрыть весь преступный механизм, выявить всех причастных к нему, объективно провести следствие, невзирая на чины и ранги, имена и фамилии», — подчеркнул Валерий Вакульчик, сообщает БЕЛТА.

Сюжет: Коррупция в Минздраве

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Тэги: коррупция в медицине Белфармация Персона: Игорь Лосицкий Валерий Вакульчик Вячеслав Гнитий Валерий Васкевич

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