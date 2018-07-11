Небывальщина! В брестском Гребном канале обнаружили медуз

В акватории Гребного канала в Бресте сотрудники этого спортивного учреждения обнаружили медуз.

Фото из группы «Брестский гребной канал» в ВК

Заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик сообщил, что на Гребном канале наблюдается устойчивая популяция медузы. Он отметил уникальность случая. «Это сенсация. Это так называемые пресноводные медузы — Краспедакуста соверби. Их родиной является река Амазонка в Южной Америке. Есть две версии их появления в акватории Гребного канала: либо это проделки аквариумистов, либо медуз завезли на плавсредствах спортсмены, которые бывают на разных соревнованиях за рубежом. Медуза прилипла, не засохла до конца и таким образом на стадии полипа, когда в воде оказалась, ожила и распачковалась», — пояснил ученый.

По его словам, эти медузы не только безопасны для людей, но еще и полезны. «Если медуза хорошо приживется, то будет полезной, потому что она поедает планктон, в том числе зеленые и сине-зеленые водоросли. А именно слишком пышное размножение этих водорослей приводит к заморам на реках. Будем надеяться, что она перезимует. Во всяком случае, в Бресте уже были ситуации, когда выживали даже тропические растения», — отметил Виктор Демянчик. Кроме того, на Гребном канале в достаточном количестве живет еще один южноамериканский пришелец — американский полосатый рак.

Как сообщалось, сотрудники Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле выловили в акватории канала медуз величиной 2-3 см в диаметре. Обитателей морских глубин обнаружили вблизи эллингов — у пирса для катеров и лодок.