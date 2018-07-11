Виктория Азаренко и Джейми Маррей вышли в четвертьфинал Уимблдона в миксте.

Виктория Азаренко и Джейми Маррей. Фото: twitter.com/BritishTennis

Как сообщает БЕЛТА , в третьем круге турнира белорусско-британская пара со счетом 7:6 (8:6), 6:3 победила тандем Матве Миделлкоп (Нидерланды) / Юханна Ларссон (Швеция).

После напряженного предыдущего матча, в котором Азаренко и Маррей одолели Анну-Лену Гренефельд и Роберта Фараха, встреча со следующими соперниками сложилась заметно лучше. Уверенно чувствовал себя на корте партнер Виктории Джейми Маррей. Британец удачно действовал у сетки и справлялся с приемом подачи соперников.

Однако тон поединку задавала белоруска, которая остро контратаковала после подач соперников и активно передвигалась на задней линии. Как отметили специалисты, опыт Азаренко игры в паре и миксте (в этой дисциплине она является олимпийской чемпионкой Лондона с Максимом Мирным) сыграл определяющую роль.

В следующем круге турнира Большого шлема Азаренко и Маррей сыграют с четвертой сеянной парой из Нидерландов Жан-Жюльен Роже и Деми Шуурс.