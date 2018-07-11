Российские врачи спасли семилетнюю дочь главы ФИФА Джанни Инфантино

Младшая из четырех дочерей президента ФИФА Инфантино была госпитализирована в Детскую клиническую больницу педиатрического университета Санкт-Петербурга с резкими болями и подозрением на аппендицит, сообщает «Фонтанка» .

Джанни Инфантино. Фото: страница ФИФА в Фейсбуке

8 июля семилетней девочке экстренно сделали сложную операцию. Она прошла успешно, и здоровью дочери главы ФИФА ничто не угрожает.

В Петербурге она была вместе с матерью, отец накануне операции находился в Сочи. После матча России с Хорватией он сразу вернулся к ребенку. Инфантино тепло поблагодарил врачей и сделал с ними фото на память. Он продолжает наведываться в больницу.

10 июля Инфантино присутствовал на стадионе «Санкт-Петербург» на матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция — Бельгия, настроение у него было хорошее.