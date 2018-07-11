Белтелерадиокомпания разъяснила проблему рассинхрона трансляций на «Беларусь 5»
Белтелерадиокомпания прокомментировала проблему рассинхрона при трансляциях телеканала «Беларусь 5».
Как сообщает
«Обращаем внимание, что и видео, и звук телеканал «Беларусь 5» выдает синхронно, — подчеркивается в сообщении. — Вопросы касательно так называемого рассинхрона телезрителям необходимо адресовать своим кабельным операторам, провайдерам и всем тем организациям, которые доставляют телевизионный сигнал до конечного потребителя».
Пресс-служба отметила, что телеканал «Беларусь 5» заботится о своих телезрителях, учитывает их мнения и старается максимально обеспечивать болельщиков только качественными трансляциями спортивных мероприятий.
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