Белтелерадиокомпания разъяснила проблему рассинхрона трансляций на «Беларусь 5»

Белтелерадиокомпания прокомментировала проблему рассинхрона при трансляциях телеканала «Беларусь 5».

Фото: triboona.ru

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу компании, в последнее время в адрес телеканала «Беларусь 5» увеличилось количество обращений телезрителей по поводу того, что во время трансляции в эфире канала видео «отстает» по времени от звука и идет с задержкой.

«Обращаем внимание, что и видео, и звук телеканал «Беларусь 5» выдает синхронно, — подчеркивается в сообщении. — Вопросы касательно так называемого рассинхрона телезрителям необходимо адресовать своим кабельным операторам, провайдерам и всем тем организациям, которые доставляют телевизионный сигнал до конечного потребителя».

Пресс-служба отметила, что телеканал «Беларусь 5» заботится о своих телезрителях, учитывает их мнения и старается максимально обеспечивать болельщиков только качественными трансляциями спортивных мероприятий.