Медики научились предсказывать дату смерти по анализу крови

Ученые Йельского университета разработали новый тест крови, по которому можно выяснить продолжительность жизни человека и дату его смерти.

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Существующие ранее тесты основывались на молекулярных изменениях в клетках организма. Однако по ним можно было определить только общую картину. Новый тест позволит сопоставить факторы, которые свидетельствуют о старении клеток, пишет rueconomics со ссылкой на The Daily Mail.

В частности, анализ крови по новому тесту учитывает положение нескольких биомаркеров — характеристик, которые используются для определения состояния всего организма. Исследование 20 тысяч человек показало, что среди молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет больше подвергнуты риску ранней смерти те, у кого наблюдается большая разница между биологическим и фактическим возрастом.

В свою очередь американские биологи создали препарат. Он способен не только различить возраст клеток организма, но и уничтожить стареющие клетки, что продлевает жить человека на треть.