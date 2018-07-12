У минчанки соседи украли 30 томов энциклопедии
Необычная кража зафиксирована в Минске. Предметом преступного посягательства стала многотомная энциклопедия.
9 июля в Центральное РУВД обратилась минчанка с просьбой найти тех, кто похитил из тамбура ее квартиры книги.
Как выяснили сотрудники милиции, 30 томов энциклопедии и статуэтку из тамбура вынесли соседи — супружеская пара.
Ранее в тот же день 26-летняя соседка зашла к потерпевшей с просьбой позвонить с городского телефона. Покидая квартиру, дверь тамбура она оставила незапертой. Затем вместе с 36-летним супругом они вынесли книги и статуэтку. Часть похищенного успели продать на одном из рынков.
Потерпевшая оценила ущерб в 340 рублей.
В отношении супружеской пары возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 («Кража») Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
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