Белорусские вузы начинают прием документов от абитуриентов

12 июля в высших учебных заведениях Беларуси начинается прием документов от абитуриентов.

Подача бумаг на бюджетные места и для обучения на платной основе продлится до 17 июля.

С 15 ноября по 5 декабря будет осуществляться прием документов от тех, кто поступает на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля.

Графики приема документов на платную форму обучения для абитуриентов, не сдающих вступительные испытания, выглядят так: с 12 по 31 июля — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС; с 12 июля по 2 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 12 июля по 4 августа — в иных учреждениях высшего образования.