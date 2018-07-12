Белорусские вузы начинают прием документов от абитуриентов

/ Общество
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12 июля в высших учебных заведениях Беларуси начинается прием документов от абитуриентов.

Подача бумаг на бюджетные места и для обучения на платной основе продлится до 17 июля.

С 15 ноября по 5 декабря будет осуществляться прием документов от тех, кто поступает на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля.

Графики приема документов на платную форму обучения для абитуриентов, не сдающих вступительные испытания, выглядят так: с 12 по 31 июля — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС; с 12 июля по 2 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 12 июля по 4 августа — в иных учреждениях высшего образования.

Выпускники профильных классов (групп) педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, смогут подать документы в вузы с 12 по 14 июля, пишет БЕЛТА.

Сюжет: Вступительная кампания-2018

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Тэги: абитуриент-2018 вузы

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