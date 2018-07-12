В Греции найден старейший экземпляр «Одиссеи» Гомера

Группа археологов нашла в древней Олимпии на греческом острове Пелопоннес глиняную табличку с надписями, которая после подтверждения может стать самым древним известным экземпляром с отрывком поэмы Гомера «Одиссея».

На табличке записаны 13 строф из 14-й песни (рапсодии), в них Одиссей обращается к своему другу Евмею.

По мнению ученых, фрагмент относится к римской эпохе, вероятно, третьему веку нашей эры.

Поэма древнегреческого поэта Гомера рассказывает историю про Одиссея, короля Итаки, который десять лет скитался, пытаясь вернуться домой после падения Трои.

Это вторая крупная поэма Гомера после «Илиады». Ученые датируют написание «Одиссеи» примерно 675-725 годами до нашей эры.