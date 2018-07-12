БАТЭ с трудом обыграл команду из первой лиги в Кубке Беларуси

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Борисовский БАТЭ вышел в 1/8 финала Кубка Беларуси сезона-2018/2019, обыграв 11 июля на выезде выступающий в первой лиге минский «Энергетик-БГУ» — 2:1.

Победный гол борисовчане забили в овертайме — на 100-й минуте, а основное время завершилось вничью 1:1. У БАТЭ отличились Яссе Туоминен и Илья Сень, у «Энергетика-БГУ» — Евгений Юдчиц.

Чемпион страны выставил на этот матч второй состав. «Постарались сделать ротацию плюс дали шанс молодым ребятам сыграть за главную команду», — отметил после матча главный тренер БАТЭ Алексей Бага.

По его мнению, упорный характер матча объясняется хорошим уровнем соперника. «Очень здорово выглядел «Энергетик». Надо отдать должное: хорошая, играющая команда, напористая, хорошо готовая физически. Ко всему этому мы и готовились, встреча такой и получилась», — сказал Бага в интервью клубному сайту.

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Тэги: БАТЭ футбол-Кубок Персона: Алексей Бага Яссе Туоминен Илья Сень Евгений Юдчиц

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