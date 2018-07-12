«КБ Радар» разработало радиолокационную станцию для обнаружения маломерных и наземных объектов
Радиолокационная станция (РЛС) «Родник» для обнаружения маловысотных и наземных объектов разработана специалистами «КБ Радар».
РЛС предназначена для обнаружения, измерения координат и параметров движения маловысотных и наземных объектов (азимут, дальность, радиальная скорость), автоматического распознавания классов целей, автоматического сопровождения трасс целей в заданных зонах и выдачи радиолокационной информации потребителю по заданному протоколу.
С учетом требования компактности (прежде всего антенной системы) с обеспечением высокой чувствительности и достаточной помехозащищенности в качестве рабочего выбран сантиметровый — Х-диапазон — длин волн.
В качестве антенного устройства используется активная ФАР с цифровым формированием луча как на излучение нескольких видов зондирующих сигналов, так и на прием.
РЛС «Родник» отличается компактностью и мобильностью, не требует длительной подготовки операторов, а по дальности действия превосходит все известные станции в своем классе,
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