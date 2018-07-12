«КБ Радар» разработало радиолокационную станцию для обнаружения маломерных и наземных объектов

Радиолокационная станция (РЛС) «Родник» для обнаружения маловысотных и наземных объектов разработана специалистами «КБ Радар».

РЛС предназначена для обнаружения, измерения координат и параметров движения маловысотных и наземных объектов (азимут, дальность, радиальная скорость), автоматического распознавания классов целей, автоматического сопровождения трасс целей в заданных зонах и выдачи радиолокационной информации потребителю по заданному протоколу.

С учетом требования компактности (прежде всего антенной системы) с обеспечением высокой чувствительности и достаточной помехозащищенности в качестве рабочего выбран сантиметровый — Х-диапазон — длин волн.

В качестве антенного устройства используется активная ФАР с цифровым формированием луча как на излучение нескольких видов зондирующих сигналов, так и на прием.