«КБ Радар» разработало радиолокационную станцию для обнаружения маломерных и наземных объектов

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Радиолокационная станция (РЛС) «Родник» для обнаружения маловысотных и наземных объектов разработана специалистами «КБ Радар».


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РЛС предназначена для обнаружения, измерения координат и параметров движения маловысотных и наземных объектов (азимут, дальность, радиальная скорость), автоматического распознавания классов целей, автоматического сопровождения трасс целей в заданных зонах и выдачи радиолокационной информации потребителю по заданному протоколу.

С учетом требования компактности (прежде всего антенной системы) с обеспечением высокой чувствительности и достаточной помехозащищенности в качестве рабочего выбран сантиметровый — Х-диапазон — длин волн.

В качестве антенного устройства используется активная ФАР с цифровым формированием луча как на излучение нескольких видов зондирующих сигналов, так и на прием.

РЛС «Родник» отличается компактностью и мобильностью, не требует длительной подготовки операторов, а по дальности действия превосходит все известные станции в своем классе, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Тэги: РЛС КБ Радар

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