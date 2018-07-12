Хорватский защитник Вида извинился перед россиянами за слова «Слава Украине!»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида извинился перед россиянами за свои слова «Слава Украине!». Футболист сделал это в эфире телеканала «Россия 24» после победного полуфинального матча чемпионата мира-2018 против команды Англии.

Во время матча с англичанами Виду освистывали болельщики. Журналист попросил хорватского игрока прокомментировать данный факт, на что Вида ответил: «Я сделал ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь, надо учиться на ошибках».

7 июля сборная Хорватии в драматичном четвертьфинале ЧМ-2018 в серии пенальти победила команду России. Вскоре после матча в интернете появилось видеообращение Виды, который забил мяч с игры и реализовал послематчевый пенальти.

«Слава Украине, давай, давай!» – такими словами Виды начиналось видео.

Вместе с Видой в кадре был бывший игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич. Он добавил: «Эта победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед!».

Оба футболиста долгое время выступали за киевское «Динамо».

Когда данное видеообращение привлекло внимание и вызвало определенные вопросы, Вида прокомментировал запись. «Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского «Динамо», ничего другого я в виду не имел», — сказал он.

Дисциплинарный комитет ФИФА счел это недопустимой шуткой и вынес Виде предупреждение за его слова в видеообращении.