Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения вод Гольшанским крахмальным заводом

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Прокуратурой Гродненской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения вод ОАО «Гольшанский крахмальный завод», сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В начале июня в реке Ольшанка на территории Ошмянского и Воложинского районов произошла массовая гибель рыбы: более 12 тыс. особей, в том числе такие ценные, как форель и минога.

Рыба погибла из-за попадания в реку неочищенных сточных вод из очистных сооружений ОАО. Результаты лабораторных испытаний показали, что крахмальный завод не соблюдал требования по охране и рациональному использованию водных ресурсов.

Содержание химических и иных веществ в несколько раз превышало нормативы предельно допустимых концентраций. Сморгонская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира установила, что причиненный заводом вред окружающей среде составил около 300 тыс. рублей.

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Тэги: Генпрокуратура мор рыбы

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