В Минске могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Мингорисполком рассматривает возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте столицы. О конкретных сроках и размере повышения не сообщается. Проект решения Мингорисполкома находится на стадии обсуждения, сообщает БЕЛТА .

Отметим, что в конце прошлого года анонсировалось повышение стоимости проезда в минском транспорте с 1 июля 2018 года. Так, предполагалось поднять цену одной поездки в наземном транспорте до 65 копеек, в метро – до 70 копеек. Однако к этому сроку анонсированное повышение реализовано не было.

Последний раз стоимость проезда в столичном общественном транспорте поднималась 1 ноября 2017 года. Были установлены следующие тарифы: талончик на одну поездку в наземном городском транспорте — 60 копеек, при покупке у водителя — 65 копеек. Жетон в метро подорожал до 65 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожал до 60 копеек, а в метро — до 65 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов вырос до 75 копеек.