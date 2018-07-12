За последний месяц в Беларуси на воде погиб 61 человек

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Фото pixabay.com

За последний месяц в Беларуси на воде погиб 61 человек, с начала года — 163, в том числе 13 детей. Такие цифры приводит Минская городская организация Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД).

Для сравнения, за первое полугодие 2017 года в стране утонули 134 человека, в том числе девять детей.

С начала этого года работники ОСВОДа спасли 152 человека, из которых 41 несовершеннолетний.

За первую неделю июля в Беларуси утонули пять человек, пишет БелаПАН.

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Тэги: ОСВОД утонул

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