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За последний месяц в Беларуси на воде погиб 61 человек, с начала года — 163, в том числе 13 детей. Такие цифры приводит Минская городская организация Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД).

Для сравнения, за первое полугодие 2017 года в стране утонули 134 человека, в том числе девять детей.

С начала этого года работники ОСВОДа спасли 152 человека, из которых 41 несовершеннолетний.