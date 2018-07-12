Завершено расследование нападений на женщин в минском районе Серебрянка

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего мужчины в нападении на женщин в столичном микрорайоне Серебрянка.

По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения с целью завладения имуществом нападал с ножом на женщин в ночь на 5, 6 января и на 1 февраля 2018 года вблизи лесопарковых зон в районе улиц Якубова и Малинина.

В первом случае мужчина в отношении потерпевшей девушки также совершил изнасилование и иные действия сексуального характера.

При двух последующих нападениях похитить денежные средства у потерпевших обвиняемый не смог. Он опасался быть задержанным очевидцами и скрывался с мест преступлений.

Помимо этого мужчина высказал одной из потерпевших требование молчать, угрожая убийством.

Мужчина был задержан 3 февраля.

Комплексная психолого-психиатрическая и сексологическая экспертизы не выявили у обвиняемого каких-либо психических расстройств. Он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.ч.1,2 ст.207 (разбой, совершенный повторно), ч.3 ст.167 (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия и угрозой его применения, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия), ч.3 ст.166 (изнасилование) и ст. 186 (угроза убийством) Уголовного кодекса.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета