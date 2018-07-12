Минчанин, пропавший в начале июля, обнаружен мертвым

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3 июля в деревне Понемонь Новогрудского района после ссоры с отцом из дома ушел житель Минска 1981 года рождения. После этого он выходил на связь. Такое поведение было нетипично для мужчины, в связи с чем его родственники забеспокоились и обратились в милицию.

Через восемь дней при масштабных поисках, в которых были задействованы сорок сотрудников милиции, служба охраны природы и авиация МЧС, было найдено тело мужчины.

Фото УВД Гродненского облисполкома

Видимых телесных повреждений на теле нет. Оно передано для судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой станет ясна причина смерти, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

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Тэги: пропал без вести Город: Новогрудок

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