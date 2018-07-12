Первый замглавы МИД: в Беларуси продолжится оптимизация численности сотрудников госорганов
В Беларуси продолжится оптимизация численности сотрудников государственных органов. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко 12 июля на встрече с руководителями загранучреждений в Белорусской торгово-промышленной палате.
Евдоченко подчеркнул, что оптимизация госаппарата продолжается не первый год и белорусские дипломаты в своей работе это уже ощутили. «Было очень много планов по адаптации государственного управления к новым вызовам, которые стали перед нами в развитии мировой экономики. Много было дискуссий по этому поводу. В результате, собственно говоря, получилось как всегда и нас всех сократили на 30%», — сказал первый заместитель министра.
«Поскольку МИД немного задержался на этом направлении, то нас сократили на 36%. Некоторые структурные подразделения даже до 60%. Хочу сказать, что это не последняя оптимизация, если строго соответствовать букве поручений главы государства, в этом году мы должны еще оптимизироваться ровно на 30 человек. Поэтому придется воевать не числом, а умением, и в этом смысле роль загранучреждений многократно увеличивается», — цитирует Евдоченко агентство
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