Первый замглавы МИД: в Беларуси продолжится оптимизация численности сотрудников госорганов

/ Общество
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В Беларуси продолжится оптимизация численности сотрудников государственных органов. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко 12 июля на встрече с руководителями загранучреждений в Белорусской торгово-промышленной палате.

Евдоченко подчеркнул, что оптимизация госаппарата продолжается не первый год и белорусские дипломаты в своей работе это уже ощутили. «Было очень много планов по адаптации государственного управления к новым вызовам, которые стали перед нами в развитии мировой экономики. Много было дискуссий по этому поводу. В результате, собственно говоря, получилось как всегда и нас всех сократили на 30%», — сказал первый заместитель министра.

«Поскольку МИД немного задержался на этом направлении, то нас сократили на 36%. Некоторые структурные подразделения даже до 60%. Хочу сказать, что это не последняя оптимизация, если строго соответствовать букве поручений главы государства, в этом году мы должны еще оптимизироваться ровно на 30 человек. Поэтому придется воевать не числом, а умением, и в этом смысле роль загранучреждений многократно увеличивается», — цитирует Евдоченко агентство БелаПАН.

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Тэги: МИД оптимизация госаппарата Персона: Андрей Евдоченко

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