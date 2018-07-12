Первый замглавы МИД: в Беларуси продолжится оптимизация численности сотрудников госорганов

В Беларуси продолжится оптимизация численности сотрудников государственных органов. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко 12 июля на встрече с руководителями загранучреждений в Белорусской торгово-промышленной палате.

Евдоченко подчеркнул, что оптимизация госаппарата продолжается не первый год и белорусские дипломаты в своей работе это уже ощутили. «Было очень много планов по адаптации государственного управления к новым вызовам, которые стали перед нами в развитии мировой экономики. Много было дискуссий по этому поводу. В результате, собственно говоря, получилось как всегда и нас всех сократили на 30%», — сказал первый заместитель министра.