Александр Лукашенко намерен до конца года посетить Сербию

До конца 2018 года планируется визит Александра Лукашенко в Сербию. Об этом рассказал посол Беларуси в Сербии Валерий Брылёв 12 июля в рамках встречи руководителей загранучреждений Беларуси с представителями предприятий в Белорусской торгово-промышленной палате.

«Планируется визит в этом году президента в Сербию, если будут хорошие наработки. Президент должен ехать в страну, когда будет подготовлена серьезная экономическая программа, мы над ней работаем», — цитирует дипломата агентство БелаПАН .

По словам Брылёва, белорусская сторона рассчитывает на расширение производственной кооперации с Сербией. «Сербия заинтересована в сотрудничестве, развитии отношений по всем направлениям. Что касается торговли, то традиционно это техника. У нас есть сборочные производства в Сербии тракторов, автобусов, сейчас собираются пожарные машины для нужд МЧС Сербии. Мы наметили в сотрудничестве кооперационную линию», — подчеркнул посол.

Прорабатывается также вопрос создания сборочного производства комбайнов и открытие взаимных торговых домов.

Брылёв подчеркнул, что товарооборот Беларуси и Сербии в 2017 году составил около 240 млн долларов. «Но это — вместе с нефтепродуктами и удобрениями. В этом году, так как этот рынок считается премиальным, наши компании из Сербии ушли, но обычный экспорт наш растет — примерно на 60%», — сказал дипломат.

На вопрос, продолжает ли развиваться двустороннее сотрудничество в сфере поставок военной техники, посол ответил: «Мы такую технику (собственного производства — БелаПАН.) не поставляем, а ремонтом военной техники мы занимаемся, достаточно активно в этом плане работаем».

В апреле сербские СМИ сообщали, что в рамках военно-технической помощи Минск поставил Белграду несколько отремонтированных в Беларуси российских истребителей МиГ-29.

«Подобное сотрудничество продолжает быть актуальным», — сказал Валерий Брылёв.