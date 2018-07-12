За взятку в 85 тысяч евро задержан гендиректор государственного холдинга

/ Происшествия
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Сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси за получение взятки в особо крупном размере от представителя коммерческого субъекта задержали в Минске генерального директора одного из государственных холдингов.

Как сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева, размер незаконного денежного вознаграждения за обеспечение победы в тендере на закупку технологического оборудования и своевременной оплаты составил 85 тыс. евро.

Данные задержанного и возглавляемого им холдинга категорически не называются.

В ходе обыска дома у задержанного изъято в эквиваленте 140 тыс. долларов.

Следственным комитетом в отношении руководителя холдинга возбуждено дело по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере), санкция которой предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, передает БелаПАН.

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Тэги: взятка коррупция Персона: Вероника Посметьева Город: Минск

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  • Скоро в РБ зелёнки не хватит, лбы мазать. Зато, может воровать и брать взятки, перестанут, будут боятся.
  • Скоро в РБ зелёнки не хватит, лбы мазать. Зато, может воровать и брать взятки, перестанут, будут боятся.
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  • Скоро в РБ зелёнки не хватит, лбы мазать. Зато, может воровать и брать взятки, перестанут, будут боятся.