За взятку в 85 тысяч евро задержан гендиректор государственного холдинга

Сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси за получение взятки в особо крупном размере от представителя коммерческого субъекта задержали в Минске генерального директора одного из государственных холдингов.

Как сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева, размер незаконного денежного вознаграждения за обеспечение победы в тендере на закупку технологического оборудования и своевременной оплаты составил 85 тыс. евро.

Данные задержанного и возглавляемого им холдинга категорически не называются.

В ходе обыска дома у задержанного изъято в эквиваленте 140 тыс. долларов.