Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на вторую половину дня 12 июля

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Фото pixabay.com

С 13 до 21 часа 12 июля по западной половине Беларуси ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В связи с этим на вторую половину четверга объявлен оранжевый уровень опасности.

В Минске с 19 до 23 часов 12 июля прогнозируется гроза.

На 13 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Ранее Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 13 июля.

В пятницу на большей части территории страны ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град.

В Минске 13 июля сохранится грозовая обстановка, местами по столице пройдут сильные ливни.

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Тэги: Белгидромет оранжевый уровень опасности

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